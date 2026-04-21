Egipto pide "aprovechar la oportunidad" para extender el alto el fuego entre EEUU e Irán

"Subrayamos la necesidad imperiosa de aprovechar esta oportunidad para priorizar la vía diplomática", dijo Al Sisi en una declaración a la prensa desde El Cairo junto a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que este martes visitó la capital egipcia.

El presidente de Egipto instó, de manera velada, a los líderes de Estados Unidos e Irán para que fortalezcan las "perspectivas de alcanzar soluciones pacíficas" a la guerra iniciada el 28 de febrero, con el objetivo de mitigar "los riesgos de un conflicto regional más amplio".

En este sentido, Al Sisi destacó los esfuerzos ejercidos por Egipto para "lograr la desescalada y la estabilidad, y para evitar que la región se hunda en un profundo abismo de conflicto", en relación a la continuación de la guerra, los ataques de represalia iraníes y de grupos armados aliados a Teherán contra países del golfo Pérsico.

Así, reiteró la "condena categórica de Egipto a las agresiones injustificadas contra los Estados árabes del Golfo y todas las demás naciones", al tiempo que afirmó que la seguridad de esos países es "una parte inseparable de la seguridad nacional de Egipto".

Al Sisi, además, recordó la importancia de encontrar una solución a la guerra de Oriente Medio dado que "una parte significativa del comercio mundial transita por esta región", en referencia al estratégico estrecho de Ormuz, por lo que el conflicto afecta a la seguridad alimentaria y energética del mundo entero.

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El presidente egipcio también reiteró su "satisfacción" por el alto el fuego actual, algo que calificó de "un avance positivo para contener la escalada y fomentar un entorno propicio para la calma deseada", aunque no se pronunció sobre la incertidumbre en torno a la celebración de una nueva ronda de conversaciones.

De hecho, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, iba a viajar a Pakistán este martes por la mañana pero retrasó su partida, sin que se haya fijado una nueva hora, según fuentes del Gobierno estadounidense consultadas por medios como The New York Times y la cadena CNN.

El miércoles vence la tregua de dos semanas en la guerra de Irán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no quiere prolongarla si no hay un acuerdo.