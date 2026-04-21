El comisario europeo de Comercio viaja a EEUU para discutir el acuerdo comercial con la UE

Así lo confirmó el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, quien señaló que "esta visita brinda una valiosa oportunidad presencial" para evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo comercial que Bruselas y Washington firmaron en verano, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase en febrero la mayor parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

El pacto, además, aún está pendiente de la ratificación por parte de la UE, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática entre la UE y EE. UU, por el control de la isla de Groenlandia.

En concreto, Sefcofic se reunirá el miércoles con el secretario de Estado de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el viernes con el representante comercial, Jamieson Greer, así como con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se desplazó el pasado verano al campo de Golf que Trump posee en Turnberry (Escocia), para firmar el pacto, según el cual la UE aceptó un arancel del 15 % para la mayoría de productos europeos, a cambio de que EE. UU exporte los suyos al 0 %.

Unos términos que aceptaron los países de la UE, pero que ahora tendrán que negociar con la Eurocámara antes de que la UE implemente su parte del acuerdo.

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La política arancelaria de Trump ha provocado que el superávit comercial de bienes de la UE con EE.UU. haya caído a la más de la mitad (53,4 %) en febrero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, al pasar de los 23.400 millones de euros a 10.600 millones, según los datos que publicó la semana pasada la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.