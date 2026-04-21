El DAX 40 pierde un 0,60 % a horas de agotarse el alto el fuego entre EE. UU. e Irán

El DAX 40 cedió al final de la jornada un 0,60 % % hasta los 24.270,87 puntos, tras haber concluido el día anterior en 24.702,24 puntos.

El MDAX, el selectivo de las empresas medianas, bajó un 0,50 %, hasta los 31.347,93 puntos y el tecnológico TecDAX, un 0,30 % hasta los 3.700,23 puntos.

La inquietud por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz siguió dominando este martes los mercados, en un día en el que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) experimentó una leve bajada del 0,11 %, hasta los 89,51 dólares el barril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró en un principio optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de última hora de Teherán, aunque advirtió de que de lo contrario Washington reanudará los bombardeos contra Irán.

No obstante, el viaje que debía realizar el vicepresidente JD Vance a Islamabad para una segunda ronda de contactos con Irán quedó aplazado, aparentemente, sin que se haya fijado por el momento una nueva hora, ya que fuentes del Gobierno estadounidense informaron a medios como la cadena CNN de que Vance tiene previsto participar hoy en reuniones en la Casa Blanca.

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Vance debía haber salido ya de Washington con destino a Pakistán, pero la República Islámica no se ha comprometido todavía a enviar una delegación negociadora.

El portal inmobiliario Scout24 ganó hoy un 1,83 % hasta los 72,40 euros. La energética RWE subió un 1,64 % hasta 58,30 euros y la aseguradora Allianz un 1,26 % hasta 394,20 euros.

Por el contrario, el fabricante de piezas para aviones MTU Aero Engines cedió un 6,10 % hasta 310,90 euros, la farmacéutica Bayer, un 3,26 % hasta 40,01 euros y el fabricante de aviones Airbus un 3,14 % hasta 170,78 euros.