El grupo antirracismo SPLC denuncia investigación federal por su programa de informantes

En un video, el SPLC aseguró que está siendo "objetivo" de la Administración Trump en una investigación que, según la organización, examina su labor de infiltración en grupos "extremadamente violentos".

Entre tanto, el Departamento de Justicia no ha hecho comentarios públicos sobre la posible investigación.

Bryan Fair, director ejecutivo interino del grupo civil, que combate el racismo, advirtió en el video que la organización enfrenta una amenaza "seria", que incluye posibles cargos penales contra la institución o algunos de sus empleados.

El SPLC, con sede en Montgomery (Alabama), ha utilizado durante décadas demandas civiles para combatir a grupos supremacistas blancos y ha sido crítico frecuente de Trump.

Fair defendió hoy el uso de fuentes confidenciales, asegurando que estas han arriesgado sus vidas para infiltrarse en grupos radicales y que la información proporcionada al FBI, que rompió lazos con la organización, ha contribuido a salvar vidas.

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El directivo subrayó que el SPLC no se sorprende de ser "el último objetivo" de la actual administración, a la que acusa de dejar claro a quién busca proteger y a quién pretende perjudicar.

Recordó que en diciembre, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, celebró una audiencia sobre el grupo.

Sectores conservadores y de ultraderecha han cuestionado durante años su labor, acusándola de incluir a organizaciones de derecha dentro de categorías extremistas.