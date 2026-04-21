El papa dice que la "verdad no se fabrica, ni manipula" en visita a Universidad de Malabo

El papa, que habló en español, recordó que esta sede se llamará "León XVI" y agregó que es "consciente de que un honor semejante excede a la persona y remite más bien a los valores que juntos deseamos transmitir".

Afirmó que entre los nuevos problemas no está el conocimiento sino "su desviación hacia una forma de saber que ya no busca corresponder a la realidad, sino plegarla a la propia medida, juzgándola según la conveniencia de quien pretende conocer".

"Allí el conocimiento deja de ser apertura y se vuelve posesión; deja de ser camino hacia la sabiduría y se transforma en afirmación orgullosa de autosuficiencia, abriendo paso a extravíos que pueden llegar a volverse inhumanos", dijo.

Y entonces indicó que "la verdad, no se fabrica, no se manipula ni se posee como trofeo, sino que se acoge, se busca con humildad y se sirve con responsabilidad".

En su discurso, ante miles de personas que lo aclamaron, reflexionó sobre la relación entre fe y razón y destacó que Dios "se manifiesta la armonía profunda entre verdad, razón y libertad" y "la verdad se ofrece como una realidad que precede al hombre, lo interpela y lo llama a salir de sí mismo, y por eso puede ser buscada con confianza"

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Pero, defendió que "la fe, lejos de clausurar esta búsqueda, la purifica de la autosuficiencia y la abre a una plenitud hacia la que la razón tiende, aunque no pueda abarcarla por completo".

Decenas de miles de personas se han echado a las calles de la capital de Guinea Ecuatorial, en un día de fiesta decretado por el Gobierno, para saludar al papa con cantos y bailes y gran entusiasmo por todo el recorrido de sus diferentes actos.

Tras la visita a la universidad, el papa acudirá a un hospital psiquiátrico.