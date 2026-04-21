España lidera el sector de restauración ante la estabilidad del mercado mundial

El mercado mundial de la restauración está entrando en una fase de crecimiento constante y moderado, y se prevé que alcance un valor de 2,98 billones de euros en 2025, a medida que el sector pasa de la recuperación pospandémica a un entorno más estable y en constante evolución estructural.

Según un avance exclusivo del informe «Foodservice Market Monitor 2026» de Deloitte, facilitado a TUTTOFOOD antes de su publicación, el crecimiento mundial alcanzó el +2,2 % en 2025 con respecto a 2024, impulsado principalmente por Europa (+6,0 %).

«El sector de la restauración está entrando en una nueva etapa marcada por la evolución de los modelos de consumo y la complejidad de la cadena de suministro», afirma Antonio Cellie, director general de Fiere di Parma. «En este contexto, TUTTOFOOD, la plataforma líder del sector alimentario en el sur de Europa, contribuye a convertir los conocimientos del mercado en oportunidades de negocio concretas al poner en contacto a proveedores internacionales con más de 4.000 compradores de primer nivel, con el apoyo de un programa para compradores organizado en colaboración con ITA - Agencia Italiana de Comercio Exterior».

«En los últimos años, el crecimiento del sector de la restauración ha estado marcado por dos dinámicas principales: la expansión de los formatos, en la que la restauración rápida (QSR por sus siglas en inglés) desempeña un papel fundamental, y la creciente penetración de las cadenas de restaurantes, que están demostrando ser especialmente eficaces a la hora de combinar servicio, calidad y experiencia del cliente», explica Tommaso Nastasi, socio de Deloitte y responsable del servicio de Creación de Valor. «Como resultado, el canal se está volviendo cada vez más atractivo para toda la cadena de valor. Las alianzas con cadenas estructuradas están permitiendo a los proveedores no solo racionalizar los esfuerzos comerciales y optimizar el coste por servicio, sino también participar en iniciativas de desarrollo conjunto, ofreciendo productos más personalizados y, en última instancia, generando un mayor valor en todo el ecosistema».

Este cambio marca una transición hacia una «nueva normalidad», en la que la eficiencia operativa, la innovación en los formatos y la integración de la cadena de suministro se están convirtiendo en los principales factores competitivos del sector.

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El sector de la restauración en España, valorado en 92.000 millones de euros en 2025, superó el crecimiento mundial, con un aumento del 5,8% respecto a 2024. Esta tendencia viene impulsada por el auge del modelo de restaurantes de servicio rápido (QSR), que registró una tasa de crecimiento del 13,6%.

Se prevé que el segmento de la restauración rápida (QSR), que lideró el sector español en 2025, sea uno de los segmentos de más rápido crecimiento en los próximos años, junto con la comida callejera, siendo Norteamérica y Asia-Pacífico los motores del crecimiento mundial impulsado por estos dos modelos.

También se prevé que el mercado español de la restauración mantenga unas perspectivas sólidas hasta 2030, lo que refleja las continuas oportunidades de inversión estratégica en el sector alimentario.

Principales tendencias mundiales en el sector de la restauración

A nivel mundial, las preferencias de los consumidores están evolucionando rápidamente: los envases de alta gama se están convirtiendo en un factor clave para el crecimiento del sector de la comida a domicilio, ya que el 90% de los consumidores está dispuesto a pedir una mayor variedad de platos cuando se ofrecen este tipo de envoltorios, y el 53% está dispuesto a pagar un precio más elevado. Al mismo tiempo, la relación calidad-precio está cobrando cada vez más importancia, mientras que aproximadamente el 80% de los consumidores exige cada vez más la digitalización en todas las etapas del proceso de compra, aunque esta aún no se ha optimizado por completo en todos los mercados.

Por el lado de la oferta, el aumento del consumo fuera del local está impulsando la reconfiguración de los formatos: el 41% de los operadores tiene previsto habilitar más espacios específicos para la entrega a domicilio y la comida para llevar, y el 34% de los restaurantes de comida rápida se está centrando en locales dedicados exclusivamente a la comida para llevar. La automatización se está extendiendo rápidamente: el 7 % de los operadores está incorporando tecnologías para mejorar la productividad. Aunque, por el momento, solo el 28% afirma haber obtenido beneficios en términos de rentabilidad, esta tendencia ofrece claras oportunidades para seguir mejorando la eficiencia e innovando.

TUTTOFOOD es la plataforma líder del sector alimentario en el sur de Europa, que aúna innovación alimentaria a nivel mundial, abastecimiento y crecimiento del mercado. Con sede en Milán, constituye un centro dinámico para forjar sólidas alianzas comerciales estratégicas entre productores, distribuidores y mercados internacionales. Organizada por Fiere di Parma, uno de los principales operadores del sector ferial italiano y europeo, TUTTOFOOD se erige como un referente tanto a nivel nacional como internacional para el crecimiento del sector y la evolución constante de la industria alimentaria.