Guterres reivindica las renovables en la peor crisis energética en una generación

"Los combustibles fósiles no solo están destruyendo nuestro planeta, sino que tienen secuestradas las economías", pero "hay otro camino, el año pasado la inversión en energía limpia se disparó hasta alcanzar los 2,2 billones de dólares (1,6 billones de euros) en el mundo", dijo Guterres en un mensaje de vídeo en el 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

Guterres destacó que esa cifra es el doble de la inversión en combustibles fósiles, y defendió que "las energías renovables de origen local son la fuente de energía nueva más barata, rápida y fiable".

Las energías renovables "ofrecen lo que los combustibles fósiles nunca podrán ofrecer: una seguridad energética real y duradera", abundó, tras considerar que la crisis energética causada por el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasaba una cuarta parte del petróleo mundial antes de la guerra contra Irán, es la peor en una generación.

"El conflicto en Oriente Medio ha desencadenado la crisis energética más grave en una generación", remarcó el político portugués.

Frente a esta situación, Guterres instó a no caer en los errores del pasado para llevar a cabo una "revolución de energías renovables".

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Para que estas energías verdes provean de seguridad energética, de acuerdo con Guterres, es preciso "responder a la crisis energética sin profundizar en la crisis climática", por lo que alertó ante "medidas a corto plazo" que impliquen una mayor dependencia de los recursos fósiles.

"El mundo acaba de atravesar los once años más calurosos de los que se tiene constancia, y todos los principales indicadores climáticos están en rojo", alertó Guterres.

A su entender, son precisas hojas de ruta de transición para impulsar en países necesitados "una transición justa hacia un futuro energético limpio y seguro".

En concreto, Guterres indicó que es preciso "construir la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta transición", lo que "implica ampliar las redes eléctricas, las instalaciones de almacenamiento y los sistemas de energía modernos".

Para ello, el secretario general de la ONU urgió a "movilizar financiación a gran escala", dado que "en muchos países en desarrollo, los costes de la financiación de las energías limpias son entre dos y tres veces más elevados que en las economías avanzadas".

"Sin apoyo, la transición será más lenta, menos justa y menos segura", afirmó Guterres, que también criticó que "muchos países desarrollados" hayan dado marcha atrás "en sus compromisos de financiación para el clima y el desarrollo".

Según Guterres, para "reponer los fondos climáticos multilaterales", es preciso llegar a un montante de 1,3 billones de dólares (1,1 billones de euros) para 2035 destinados a los países en desarrollo y aumentar significativamente la financiación para la adaptación.

"Cada dólar invertido hoy ahorra muchas veces más pérdidas mañana", dijo el secretario general de la ONU.

"Es una cuestión de supervivencia", enfatizó.