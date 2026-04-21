Hasta un 33 % de Cuba quedará este martes a la vez sin corriente por la crisis energética

El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico; sin embargo, las mayores afectaciones eléctricas en las últimos cuatro jornadas han alcanzado entre el 30 y 40 % frente a un promedio por encima del 60 % reportado en las últimas semanas.

La disminución puede estar relacionada con la llegada de un petrolero ruso a finales de marzo, que, según las autoridades cubanas debe alcanzar para cubrir un tercio de la demanda nacional durante solo un mes. Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales 40.000 provienen de su producción nacional.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 2.188 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.012 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.042 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

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En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

El país vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se ha profundizado con el asedio petrolero impuesto por EE.UU. a partir de este enero. Esta medida ha sido calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

Tras el arribo del primer buque procedente de Moscú, Rusia anunció el envío de otro peterolero a la isla y datos recientes indican que podría ser el petrolero Universal, que actualmente navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe, según avanzó EFE.

"Por su perfil tiene una alta probabilidad de que su destino sea Cuba", aseguró al ser interrogado al respecto por EFE el experto cubano Jorge Piñón, investigador del Instituto de la Energía de la Universidad de Texas.