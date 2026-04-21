Innovación e inmigración marcan la visita de Lula da Silva a Portugal

Tras sus viajes a España y Alemania, el jefe del Estado brasileño tiene previsto hoy un encuentro con el primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, en el Palácio de São Bento, donde se encuentra la residencia oficial del jefe del Gobierno.

En esa reunión, tras la que realizarán declaraciones a la prensa, planean conversar sobre la relación bilateral entre ambos países, haciendo hincapié en cuestiones como la innovación, la gobernanza digital y la nanotecnología, así como en la situación de la comunidad brasileña en Portugal y de la comunidad lusa en Brasil, según el Ejecutivo latinoamericano.

Ese encuentro se producirá pocos meses después de que el Gobierno de Montenegro lograra la aprobación en el Parlamento de una modificación de la Ley de Extranjeros que ha restringido la entrada de los migrantes y que ha afectado especialmente a los brasileños, la mayor comunidad extranjera en Portugal.

Después se reunirá por primera vez con su homólogo portugués, António José Seguro, ya que fue investido nuevo jefe del Estado del país ibérico hace un mes y medio.

Con Seguro celebrará una audiencia y posterior almuerzo en el Palácio de Ajuda, la residencia presidencial.

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Su vuelta a Brasil está prevista para este mismo martes.