Irán condena la detención en Emiratos Árabes de personas acusadas de vínculos con Teherán

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó en un comunicado que "plantear tales acusaciones infundadas y difundir narrativas antiiraníes no puede desviar la atención de la responsabilidad directa de los patrocinadores y partidarios de los agresores estadounidenses e israelíes en la ofensiva militar contra Irán".

Además, pidió al Gobierno de EAU "que respete los derechos humanos y la dignidad humana, evite las represalias y vuelva al principio de buena vecindad".

EAU anunció el lunes el desmantelamiento de una "organización terrorista" con vínculos con Irán y la detención de 27 de sus miembros, por participar en "actividades clandestinas destinadas a socavar la unidad nacional" y "desestabilizar" el país del golfo Pérsico.

La Agencia de Seguridad del Estado emiratí dijo en un comunicado que las actividades de este grupo, que no identificó pero del que difundió fotografías de sus 27 detenidos, consistían en la planificación de "operaciones terroristas y de sabotaje sistemáticas dentro de sus fronteras".

A finales de marzo, Emiratos ya anunció el desmantelamiento de otra "red terrorista" financiada y operada por el grupo chií libanés Hizbulá e Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el estallido de la guerra de Irán el 28 de febrero y los consiguientes ataques de represalia iraníes contra los países del golfo Pérsico, las naciones árabes afectadas han realizado campañas de arresto masivas contra opositores, críticos o incluso personas que difundieron vídeos sobre la situación de seguridad en la zona.