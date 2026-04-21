Israel acusa a Hizbulá de violar el alto el fuego con un lanzamiento de cohetes y un dron

"Las sirenas en las zonas de Kfar Yuval y Maayan Baruj sonaron probablemente tras la intercepción de un dron lanzado desde el Líbano antes de cruzar a territorio israelí", recoge el comunicado castrense, en referencia a las alarmas activadas en esas localidades y que inicialmente el Ejército atribuyó a un error.

En el texto las fuerzas armadas apuntan también que Hizbulá disparó "varios cohetes" hacia los soldados que mantienen invadido el sur libanés, en un perímetro entre la frontera entre ambos países y la que Israel ha denominado "Línea de Defensa Avanzada", a unos diez kilómetros de profundidad.

Concretamente, se encontraban en la localidad de Rab Thalatin, en el sureste del Líbano.

Por su parte y desde que entró en vigor la tregua el viernes hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana libanés contabilizó 220 violaciones del acuerdo por parte de Israel, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

El Ejército israelí mantiene sus ataques en el sur del Líbano y la demolición constante de viviendas en las más de 58 localidades que han quedado bajo su ocupación militar, alegando defender así el alto el fuego y evitar la amenaza de Hizbulá.