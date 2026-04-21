Jørgensen cree que Europa no debería volver a importar "ni una sola molécula" de Rusia

En el evento anual de la patronal eólica europea WindEurope, que se celebra en Madrid, Jørgensen se ha referido al debate de si el Viejo Continente debería replantearse su veto a la energía procedente de Rusia con ocasión de la crisis actual en Oriente Próximo, y ha insistido en que hacerlo sería "un enorme error".

Durante su discurso en la sesión inaugural, el danés se ha remontado a la crisis energética que se desencadenó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando la Unión Europea se dio cuenta del "error" que había cometido al ser dependiente de un país que se convirtió entonces en el "enemigo".

"Ese error no se puede volver a cometer", ha recalcado el comisario, que ha celebrado cómo ahora, cuatro años después, la región ha sido capaz de "alejarse" de su dependencia energética de Rusia.

También ha hablado del contexto actual, marcado por un nuevo 'shock', la guerra en Irán y su repercusión económica.

Pero esta no es una crisis energética sino de los combustibles renovables, a la que Europa se enfrenta en una mejor situación que en 2022 al disponer de más energías limpias en su sistema y haber diversificado el origen de sus suministros, ha defendido Jørgensen.

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Desde su punto de vista sólo hay una vía para que el continente se deshaga de su dependencia de los combustibles fósiles, que en este conflicto están costando 500 millones de euros adicionales "no cada mes ni semana, sino cada día".

"Necesitamos invertir fuerte en nuestras fuentes de energía propias y mucho más económicas", ha explicado el comisario, que ha puesto en valor el "enorme" potencial de la región para expandir su sector eólico.

Jørgensen, que ha recordado que Bruselas publicará este miércoles una comunicación con propuestas en el marco del conflicto en Oriente Próximo, ha abogado por un sistema "más flexible y más integrado" pues, de lo contrario, Europa desperdiciará mucha energía en forma de vertidos y no aprovechará las ventajas de las renovables.

Por último, ha coincidido con el sector en la importancia de agilizar los procesos administrativos de 'permitting', y ha aseverado que la clave para garantizar la competitividad es agilizar el despliegue renovable y la conectividad, para lo que hay que trabajar "más juntos y ser más ambiciosos".