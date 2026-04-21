La Administración de Tigré denuncia que el FPLT viola la paz al restaurar su viejo consejo

“La decisión del Comité Central del FPLT de reinstaurar el gobierno (consejo regional) anterior a la guerra constituye una violación del Acuerdo de Paz de Pretoria y debe evaluarse cuidadosamente, considerando tanto sus consecuencias positivas como negativas”, afirmó Worede en rueda de prensa.

El teniente general Tadesse también confirmó que la Administración Provisional continuará funcionando a pesar de los acontecimientos políticos. Indicó que los miembros del gabinete y las instituciones gubernamentales siguen operativos y mantendrán sus actividades habituales.

“El Gabinete de la Administración Interina continuará su labor y las oficinas gubernamentales seguirán operativas”, añadió y subrayó que la gobernanza y la prestación de servicios en la región no se verían interrumpidas.

Estas declaraciones se producen dos días después de que el Comité Central del FPLT anunciara su decisión de reinstaurar el consejo regional elegido en 2020, una medida interpretada como un desafío a la administración interina respaldada por el gobierno federal de Etiopía, establecida tras el acuerdo de paz de Pretoria de 2022.

En un comunicado emitido tras la reunión de su Comité Central, celebrada del 15 al 16 de abril, los rebeldes afirmaron que “el Consejo, elegido por más de 2,8 millones de personas, debe retomar sus funciones”, describiendo a este organismo como la principal fuente de autoridad soberana en la región.

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Se trata de una nueva escalada en las tensiones que vive Tigré desde principios de año, tras los enfrentamientos que estallaron en enero entre fuerzas del Ejército federal etíope y del FPLT.

La región sufrió una guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con el citado acuerdo de paz, cuyo cumplimiento ha encontrado muchas dificultades, y después de la muerte de al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.