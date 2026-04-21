La aerolínea privada turca Onur Air se declara en bancarrota

Todas las actividades comerciales en la sede de la empresa en Estambul han cesado y se ha iniciado el proceso de liquidación de los activos de la empresa para atender las reclamaciones de los acreedores, anunció la Dirección de Ejecución y Quiebras del distrito estambulí de Bakirkoy en un comunicado.

Todas las operaciones financieras y comerciales de la empresa se llevarán a cabo bajo las disposiciones de la ley de quiebras.

Fundada en 1992, Onur Air experimentó un crecimiento significativo, especialmente tras la liberalización del mercado nacional en 2003, hasta convertirse en una de las principales aerolíneas privadas de Turquía, con una flota de 29 aviones y más de 1.600 empleados.

En 2021 se vio forzada a suspender su vuelos debido a dificultades financieras que se agravaron tras la pandemia, lo que llevó finalmente al ceses de todas sus operaciones.