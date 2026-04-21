La generación del 27 y la vuelta de Wagner iluminan la temporada del Teatro Real de Madrid

La temporada ofrece seis nuevas coproducciones con algunos de los más importantes teatros del mundo, de La Scala de Milán a la Metropolitan Opera de Nueva York.

El programa incluye cuatro títulos que nunca se interpretaron en su escenario ('Bodas de sangre', 'Riccardo Primo, Re d’Inghilterra', 'Mitridate' y 'San Giovanni Battista'), una reposición ('Norma') y una producción invitada, 'El barbero de Sevilla'.

Como recordatorio de la generación de poetas españoles que hace cien años conmemoró, a su vez, los tres siglos de la muerte de Góngora, el Real ha programado tres espectáculos.

Tras una temporada sin Wagner en el Teatro Real, la próxima traerá dos acontecimientos. En mayo, la nueva producción del 'Tannhauser' de Richard Wagner, junto a la Opera National de Lyon.

La Orquesta del Festival de Bayreuth actuará el 3 de septiembre bajo la dirección de Pablo Heras Casado con una selección de 'El anillo del Nibelungo', con las actuaciones de varios habituales del Festival alemán: la soprano inglesa Catherine Foster, el tenor alemán Klaus Florian Vogt y el estadounidense Nicholas Brownlee.

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Otro eje temático destacado en la programación es el centenario de la muerte de Janácek, de quien se representará 'Katia Kabanová', que se presentará en febrero, antes de subir a escena en el Teatro alla Scala de Milán y en la Houston Grand Opera, teatros coproductores.

Relevantes serán también las otras nuevas producciones que se estrenarán en el Real, entre ellas 'Las bodas de Fígaro', de Mozart, coproducida con la Metropolitan Opera de Nueva York.

El ciclo Voces del Real está compuesto por cinco conciertos líricos protagonizados por el tenor Xabier Anduaga, la soprano Véronique Gens, la soprano Ermonela Jaho, el tenor Benjamin Bernheim y el espectáculo 'Lotte, Lulu, Lenya', con la soprano Anna Prohaska y el Klangforum Wien, bajo la dirección de Elena Schwarz.

Por su parte, la programación de danza estará conformada por 15 funciones protagonizadas por tres compañías: la estadounidense Alvin Ailey American Dance Theater, la Compañía Nacional de Danza y la alemana Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.