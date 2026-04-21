La Iglesia de Venezuela recuerda la cercanía del papa Francisco con los más pobres

"Su primer documento, la alegría del evangelio, nos invitó a que todos compartiéramos el sueño misionero de llegar a todos, especialmente a los más pobres", señaló el arzobispo de Caracas, Raúl Biord, en un video publicado en la cuenta de Instagram de la Arquidiócesis.

Asimismo, recordó que Francisco invitó siempre a tener un corazón lleno de misericordia, recibiendo con amabilidad a todas las personas y mostrando a la Iglesia "como una madre amorosa, como un hospital de campaña".

Biord indicó que siguiendo el ejemplo del primer papa latinoamericano, la Iglesia venezolana ha trabajado en las estructuras de participación de las parroquias, los consejos pastorales parroquiales, así como en la formación de ministros laicos para que la institución "sea más auténtica, más cercana a Jesús".

El religioso recordó el cariño que tuvo Francisco por Venezuela al decretar la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en febrero y marzo del año pasado.

Este martes, en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma, se celebrará una misa para recordar el año de la muerte del pontífice argentino, que falleció el 21 de abril, un lunes de Pascua.