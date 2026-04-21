La ministra española de Defensa viaja a Ucrania para reforzar la cooperación bilateral

Este viaje de Robles reafirma la voluntad de España de seguir contribuyendo a las iniciativas de apoyo a Ucrania, tanto en el ámbito humanitario como en el de la seguridad y la defensa, informó Defensa en un comunicado.

El miércoles, la ministra mantendrá un encuentro bilateral con el titular de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, después de reunirse con el Jefe del Servicio Estatal de Fronteras, Valeriy Vavrynyuk.

Robles participará también ese día en una ofrenda floral en homenaje a los defensores de Ucrania en el Muro de la Memoria de la Plaza Myjáilivska, en Kiev, "para honrar su resiliencia, profesionalidad y compromiso en la defensa de su soberanía e integridad territorial", señaló Defensa.

Además, la ministra recibirá de manos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la Orden de la Princesa Olga en su grado III, como reconocimiento al apoyo militar y humanitario de España a este país.

Zelenski visitó Madrid en marzo pasado, se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y también fue recibido por el rey Felipe VI.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sánchez avanzó entonces que los 1.000 millones de euros que destinará este año España en ayuda militar a Ucrania se dedicarán en parte a aumentar la producción conjunta en el ámbito de la industria de defensa, en concreto drones, radares y misiles.

Después de visitar Ucrania, Robles finalizará su viaje el jueves en Moldavia, donde mantendrá un encuentro con el ministro de Defensa de ese país, Nosatii Anatolie, en Chisinau.