La periodista española de EFE Laura de Grado, Premio Injuve de Periodismo 2025

Tras recoger el galardón en la sede madrileña del Injuve, De Grado Alonso (Burgos, España, 1996) señaló que este premio llega "en un momento especialmente complejo para el periodismo y también para quienes intentan contar la violencia machista con rigor en medio de bulos y de desinformación".

La periodista recordó por su nombre a las dieciséis mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 en España. "Con ellas, ya son 1.359 desde 2023", precisó.

Especializada en derechos humanos, perspectiva de género y migraciones, la periodista resaltó la necesidad de "un periodismo preparado, capaz de nombrar la violencia machista y de contextualizarla correctamente, un periodismo que esté a la altura de las víctimas y de lo que está en juego cuando informamos".

La directora del Injuve, Margarita Guerrero, reconoció el trabajo de las personas premiadas por su valentía y defendió un periodismo "comprometido con su tiempo histórico".

Guerrero destacó también que estos premios "demuestran que el futuro del periodismo está vivo, ayudan a entender el mundo y dan esperanza".

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La serie de vídeos, creada por el equipo de Efeminista y publicada el pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, utiliza nuevas narrativas periodísticas adaptadas al consumo digital para explicar de forma clara y accesible cuáles son las distintas manifestaciones de la violencia machista.

A través de datos, casos emblemáticos y voces expertas, De Grado mostró de una manera directa y pedagógica cómo la violencia contra las mujeres persiste en todo el mundo.

El proyecto premiado se compone de ocho vídeos publicados en la víspera del 25N de 2024 que abordan los distintos tipos de violencia: física, sexual, vicaria, digital, institucional, psicológica y económica, además de un texto introductorio sobre el origen del 25N.

También recogieron el galardón los otros premiados de esta convocatoria, Pablo Tello Arroyo y Pedro del Corral Arche, en la categoría de Periodismo escrito, por el reportaje 'Solo el drag les hace libres: una armadura queer para sacar brillo a la discapacidad'; Germán Caballero Martí, en Fotoperiodismo por la serie 'La dana más cruel' y Sara Selva Ortiz en Periodismo radiofónico, por 'La muerte y la vida en el desierto de Sonora'.

Los premios Injuve reconocen el trabajo de profesionales de la comunicación de hasta 35 años que han contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad.