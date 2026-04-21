La venezolana Patricia Ortega termina de rodar el dilema moral 'Golpes a mi puerta'

'Golpes a mi puerta' es una cinta escrita por los argentinos Nicolás Giacobone (ganador del Óscar a mejor guión original por 'Birdman') y Cecilia Libster, y filmada entre la ciudad de Toledo (centro de España) y la isla atlántica de Tenerife.

El filme plantea un conflicto moral que surge cuando un hombre acusado de terrorismo pide refugio a dos religiosas, obligándolas a tomar una decisión sin salida.

El reparto cuenta con interpretaciones de la venezolana Mimi Lazo, los españoles Bárbara Cuesta y Daniel Arias, y el argentino Ramiro Blas, con la participación especial de la española Neus Sanz y el cubano Vladimir Cruz.

'Golpes a mi puerta' está producida por Eterno Island Pictures en asociación con VIP 2000 TV y Broadway en Español LLC (EE.UU.).

Según Ortega, desde el inicio sintió el proyecto como "una oportunidad imposible de dejar pasar", informó la productora este martes en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El rodaje, pese a las dificultades, encontró rápidamente su equilibrio creativo y se pudo completar "como un proceso como un viaje en constante movimiento", añadió la cineasta.