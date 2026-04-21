Los hutíes del Yemen advierten de posible escalada si vence la tregua entre EEUU e Irán

En un discurso televisado antes del fin de la tregua, Al Huti recordó que el actual alto el fuego está cerca de su fin, una tregua que describió como "frágil" y que, de no renovarse, "la posibilidad de una escalada persiste, y es una posibilidad muy alta", dijo en referencia a la reanudación de los ataques por parte de su movimiento.

"Hemos anunciado una postura clara. No somos neutrales. Estamos en confrontación con el enemigo sionista-israelí y su socio estadounidense", recordó el líder rebelde, cuyo grupo es aliado de Irán y ha lanzado ataques contra Israel en favor de Teherán tras el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero.

En este sentido, advirtió de que cualquier nueva acción militar de Estados Unidos o Israel contra el Yemen será respondida de la misma forma.

"Nuestra postura apunta a una escalada si el enemigo intensifica el conflicto y vuelve a hacerlo", amenazó, al tiempo que indicó que si el alto el fuego se prolonga temporalmente eso no marcaría el fin de las hostilidades.

Las declaraciones de Al Huti tienen lugar en medio de las incógnitas sobre la celebración de una segunda ronda de conversaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán, y ante las amenazas de Washington con reanudar la campaña militar en caso de que Teherán no acepte las demandas y no se siente en la mesa de negociación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital, Saná, se han posicionado como parte de un eje más amplio alineado con Irán y lanzaron misiles y drones hacia Israel el mes pasado en apoyo de la República Islámica.