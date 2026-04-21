Los trabajadores del metro de Londres inician una huelga de cuatro días

La medida está articulada en dos paros de 24 horas, del mediodía de este martes al mediodía del miércoles y del mediodía del jueves al mediodía del viernes, si bien los efectos se extenderán durante toda la semana salvo un acuerdo de última hora que permita retomar las negociaciones.

Ya desde el inicio se registran incidencias en varias líneas del metro londinense, principal medio de transporte de la ciudad, que habitualmente registra unos cuatro millones de viajes diarios.

Participan en la huelga los conductores afiliados al sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte (RMT, en inglés), aproximadamente la mitad del total, mientras que los miembros del sindicato Aslef no la secundan, lo que permite mantener algunos servicios aunque con importantes limitaciones.

El conflicto gira en torno a la propuesta de TfL de introducir una semana laboral de cuatro días, que el RMT rechaza al considerar que implica turnos más largos que podrían generar fatiga y afectar a la seguridad.

Además, daría lugar a cambios en la organización de descansos y vacaciones que, según el sindicato, se plantean sin el respaldo mayoritario de los conductores, que los rechazaron en varias consultas internas.

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El secretario general del RMT, Eddie Dempsey, acusó a la gestora pública de no negociar "de buena fe" ni mostrar disposición para evitar la situación.

Desde TfL, la directora de operaciones, Claire Mann, defendió la propuesta al asegurar que "permite ofrecer a los conductores un día adicional de descanso" sin reducir sus horas contractuales.

Añadió que quienes deseen mantener una semana laboral de cinco días "podrán hacerlo" y aseguró que la medida mejorará la fiabilidad y flexibilidad del servicio sin coste adicional.

El impacto preocupa especialmente al sector de la hostelería, donde la Asociación Británica de la Cerveza y los Pubs estima pérdidas de unos 80 millones de libras (92 millones de euros) esta semana, según su directora ejecutiva, Emma McClarkin.

Si no se alcanza un acuerdo, el RMT prevé nuevas jornadas de paro en mayo y junio, también en formato de 24 horas, en un periodo que coincide con la intensificación de la temporada turística en la capital británica.