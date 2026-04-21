Macron condecora a los que intervinieron en el ataque yihadista contra el Bataclan

En una ceremonia organizada en la sala de fiestas del Palacio del Elíseo a la que muchos de esos policías acudieron con la cara tapada para evitar que puedan ser reconocidos, Macron les dijo durante su discurso que esas condecoraciones constituyen "el reconocimiento de una nación fiel".

"La nación será fiel a todas las víctimas, a todas las familias. El impulso de la solidaridad no se debilitará nunca", aseguró el jefe del Estado, que señaló la singularidad del ataque al Bataclan, en el que un comando de terroristas irrumpió durante un concierto al que asistían unos 1.500 espectadores y mató a 90 personas, además de dejar heridas a varias decenas más.

En paralelo, esa misma noche otros yihadistas del mismo grupo perpetraron diferentes ataques en terrazas de bares y restaurantes y en torno al Estadio de Francia, con lo que la cifra total de muertos fue de 130, además de cientos de heridos.

Macron insistió en que "en el Bataclan, el asalto (policial) no fue una operación como las demás, fue un asalto de supervivencia" en el que "cada paso era un riesgo" porque se hacía bajo el fuego de los terroristas e "hizo falta valor".

Se refirió en particular a los dos policías que fueron los primeros en entrar y que con sus pistolas neutralizaron a uno de los terroristas, lo que llevó a los demás miembros del comando a replegarse y eso en la práctica supuso el fin de la matanza.

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"Gracias a todos ustedes -les dijo a los condecorados- los que nos odiaban no tuvieron la última palabra. Los terroristas del 13 de noviembre fueron abatidos en aquel momento por la fuerza, pero a más largo plazo por el ímpetu que anima a los que saben que la causa que defienden es la más justa, la de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la de la República francesa".

Macron también rindió homenaje al que era su predecesor en el momento del atentado, François Hollande, así como al primer ministro de la época, Manuel Valls, y al ministro de Interior, Bernard Cazeneuve: "La República aguantó con sus decisiones". Los tres estuvieron presentes en el acto en el Elíseo.

El jefe del Estado francés aseguró en su discurso que "Francia no cederá en nada a los terroristas".