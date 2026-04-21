Mandatario peruano pide consenso para el desarrollo del proyecto cuprífero Tía María

Después de siete años de paralización por protestas de los agricultores, el proyecto cuprífero Tía María, a cargo de una empresa subsidiaria del Grupo México, recibió la autorización del gobierno para realizar la explotación en una primera etapa en el tajo La Tapada, ubicado en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay.

Sin embargo, Balcázar advirtió que "hay reclamos en Arequipa y eso se tiene que ver y consensuar para que todas las partes se encuentren conformes".

"Creo que falta diálogo (...) somos un país minero, pero tenemos que llegar a consensos con todas las partes implicadas, también con los campesinos, por supuesto", añadió.

El Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas emitió este mes una resolución que autoriza el inicio de las actividades de explotación de la primera etapa del proyecto Tía María, después de haber anulado en marzo pasado otro permiso previo por sus observaciones sobre el botadero y su cronograma de ejecución.

La Municipalidad Provincial de Islay rechazó el proyecto cuprífero al asegurar que contaminará los campos agrícolas aledaños y su posición permitió que el permiso sea revocado en marzo último.

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Esta medida se produjo después de que Southern anunció en noviembre pasado que había empezado con el proceso de construcción de Tía María, un proyecto en el que planeaba invertir 200 millones de dólares en 2025 y 900 millones de dólares en 2026 con la expectativa de empezar sus operaciones comerciales en 2027.

El desarrollo del proyecto Tía María quedó suspendido en 2019 debido a protestas sociales que estallaron desde que la obra fue anunciada en 2009 y derivaron en muertos y heridos entre la población de Islay.