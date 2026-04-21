México apunta a enfermedad mental y descarta móvil de odio racial en ataque a Teotihuacán

“Yo no hablaría de un móvil, yo hablaría de una psicopatía, yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad. Todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental aunado a que él se encontraba desconectado del mundo real, del mundo que vivimos nosotros y tiene una realidad propia”, declaró Cervantes Martínez durante la conferencia de prensa presidencial.

Así pues, la Fiscalía descartó que existan elementos que apunten a que la agresión estuviera dirigida por razones de nacionalidad, origen étnico o racial, pese a que todas las víctimas son extranjeras.

El lunes, un sujeto identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y originario del sureño estado de Oaxaca, ingresó a Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más importantes de México, donde ascendió a la Pirámide de la Luna, amenazó a varios turistas con un arma y disparó en diversas ocasiones.

Los hechos dejaron una turista canadiense muerta, además de que el agresor posteriormente presuntamente se quitó la vida, además de 13 personas lesionadas, todas ellas extranjeras.

El caso ha generado conmoción nacional e internacional por haberse registrado en uno de los principales sitios turísticos y patrimoniales de México, visitado por cientos de miles de turistas nacionales y extranjeros.

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Cervantes Martínez indicó que, debido al estado físico y emocional de las víctimas sobrevivientes, aún no han sido entrevistadas ministerialmente.

Sobre la planeación del ataque reveló que entre las pertenencias del agresor se encontraron notas manuscritas.

“Había indicios que son manifestaciones mismas de él, algunas notitas que dejó por ahí, donde decía que iba a cometer la acción”, afirmó.

Agregó que el atacante dejó mensajes en los que señalaba que tenía “alguna inspiración más allá de la tierra para hacer estas cosas”.

Según la Fiscalía, también fueron asegurados cuchillos, mochila, guantes, lentes y otros implementos que el agresor consideró necesarios para ejecutar el atentado.