Oenegés húngaras celebran la sentencia del TJUE contra la ley homófoba de Hungría

“La decisión de hoy es histórica”, afirman en un comunicado conjunto Amnistía Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la oenegé por los derechos de la comunidad LGTBI, Asociación Háttér.

Así se referían al dictamen del TJUE sobre la ley que veta contenidos relacionados con las minorías sexuales y de género en escuelas y medios de comunicación bajo la excusa de la protección de la infancia, promovida por el primer ministro saliente de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán.

La sentencia “confirma que la política del gobierno de Orbán, basada en la exclusión y la estigmatización, no tiene cabida en la UE”, señalan las organizaciones.

Consideran que el TJUE ha dado un “significativo paso” para consolidarse como el defensor de los valores comunes de la UE, “al declarar por primera vez la vulneración de los valores compartidos” en los tratados.

“Asimismo, en virtud de la decisión de hoy, la arbitraria ‘prohibición del Orgullo’ aprobada en 2025 tampoco podrá mantenerse”, añade el comunicado.

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Las organizaciones aludían a que el Gobierno de Orbán prohibió el año pasado la marcha de Orgullo, lo que no impidió que tuviera lugar, con centenares de miles de participantes.

La Comisión Europea decidió llevar ante la justicia comunitaria la ley promulgada en 2021 “en defensa de los menores” inicialmente planteada como una norma para luchar contra la pedofilia, y que despertó duras críticas por su carácter discriminatorio contra el colectivo LGTBI.

Tanto el Parlamento Europeo como varios Estados miembros se sumaron a la demanda del Ejecutivo comunitario, al considerar que la polémica normativa infringe varias normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas y los valores de la UE.

La sentencia de este martes supone la primera vez que el TJUE determina que se han violado los preceptos básicos de la UE recogidos en el artículo 2 de los tratados.

El TJUE tilda la ley de "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

Tras 16 años consecutivos en el poder, el partido Fidesz de Orbán sufrió una contundente derrota en las elecciones legislativas del pasado día 12 frente al opositor Tisza del conservador Péter Magyar, quien podrá gobernar el país con el apoyo de más de dos tercios de los diputados del Parlamento.