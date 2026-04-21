ONG Foro Penal contabiliza 473 presos políticos en Venezuela, 43 de ellos extranjeros

En un reporte publicado en su cuenta de Instagram, con fecha de corte del 20 de abril, el Foro Penal detalló que de los 473 presos políticos registrados, 427 son hombres y 46 mujeres.

En esta cifra se incluyen 187 militares, así como un adolescente, y del total de casos, dos de las personas se encuentran en paradero desconocido.

Asimismo, la ONG indicó que 309 presos políticos, la amplia mayoría de estos detenidos, están encarcelados sin condena; mientras que 164 ya fueron condenados por tribunales.

Según sus registros, desde 2014 se han documentado 19.087 detenciones políticas en Venezuela, mientras que "más de 11.000" personas se mantienen con medidas cautelares que restringen su libertad, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la ONG consideró arbitrarias.

La organización señaló que este reporte actualizado fue enviado a la Organización de Estados Americanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Foro Penal ha denunciado que la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, se ha convertido en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos".

En el marco de esa legislación, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las autoridades han reportado más de 8.000 personas amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad.

Las autoridades venezolanas aún no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

El pasado martes, un grupo de expresos políticos denunció ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negaciones a solicitudes de la amnistía.