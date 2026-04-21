Opositores exigen una fecha para celebrar elecciones y el aumento de salario en Venezuela

"Nosotros hoy lo exigimos: que se ponga la fecha de las elecciones, para que los venezolanos podamos tener unas elecciones libres y transparentes. Es una necesidad tener hoy la fecha", dijo el profesor Eduardo Labrador durante una rueda de prensa en la ciudad de Maracaibo, en el noroeste del país.

A su lado, Rodrigo Cabezas -economista y exministro de Finanzas durante el Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013)- abogó por un aumento del salario mínimo y dijo que es posible.

En este sentido, afirmó que el Estado puede incrementar el salario mediante "políticas económicas", aunque evitó precisar un monto al señalar que la falta de datos públicos impide realizar los cálculos necesarios.

Asimismo, advirtió que en Venezuela hubo una "inflación galopante" entre marzo del año pasado y el mismo mes de 2026, una etapa previa a la hiperinflación, fenómeno que el país ya ha experimentado.

Sin embargo, aclaró que Venezuela no está en hiperinflación: "No hay hiperinflación y deseamos que no la haya", subrayó.

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Entre 2017 y 2021, en Venezuela hubo una hiperinflación con incrementos mensuales de hasta tres dígitos -el más elevado de un 196,6 % en enero de 2019- que reducía con rapidez el poder adquisitivo de los trabajadores y el valor del bolívar, la moneda local, lo que llevó al país a adoptar, de manera no oficial, el dólar estadounidense como forma de protegerse ante esta crisis.

La semana pasada, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo hará un aumento "responsable" sin especificar si se trata del sueldo mínimo o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por bonificaciones y que fue incrementado el pasado mes.

El Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 190 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación, un aumento del 7,2 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía.

El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.