Paraguay recibirá primer grupo de migrantes desde EEUU para ser repatriados a sus países

El jefe de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay, Carlos Vera, dijo durante una conferencia de prensa que su país aceptará "inicialmente" a 25 migrantes por mes y que las listas se completarán después de una evaluación "caso por caso".

Esto, indicó el funcionario con rango de ministro, garantizará "que solo aquellas personas que cumplan los criterios establecidos pueden ser admitidos" en territorio paraguayo.

"Previo a cada traslado, las autoridades estadounidenses remitirán a la Conare un manifiesto con los datos de las personas propuestas y nuestro país tendrá un plazo de 72 horas para revisar y pronunciarse al respecto", añadió Vera, quien compareció ante la prensa junto al director de Migraciones, Jorge Kronawetter, y el encargado de negocios de EE.UU. en Asunción, Robert Alter.

Vera explicó que la Organización Internacional de Migraciones (OIM) "acompañará" el proceso y costeará la "asistencia humanitaria inmediata en áreas como alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia" de todos los migrantes.

El funcionario se reservó las nacionalidades de los migrantes que serán recibidos.

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"Pero puedo asegurarles - apuntó- que son de la región, son de habla hispana y son de la región".

Por su parte, el encargado de negocios estadounidense afirmó que estos migrantes "no tienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos" y aclaró que no son trasladados a Paraguay para pedir esa protección en este país.

Sin embargo, Vera señaló que las autoridades locales consultarán a los migrantes si desean regresar a sus países de origen "o si quieren permanecer" en Paraguay.

"Y si quieren permanecer, pues tenemos a través de la ley de refugio, del Conare, los procedimientos de verificación de su situación, y saber si realmente son perseguidos por raza, religión o su sexo", señaló.

En agosto pasado, Estados Unidos y Paraguay firmaron un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington podrá remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.

Según dijo entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo en un comunicado, el Memorándum de Entendimiento entre la Conare y los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional fortalecerá "la cooperación en el análisis y tratamiento de solicitudes de protección".

El convenio de febrero complementa el pacto de Tercer País Seguro y "pretende ayudar en el proceso migratorio de la región facilitando la repatriación de migrantes a sus respectivos países o a un tercer país que consideren", señaló en su momento la Cancillería.