Portugal se ofrece como socio de Brasil en su expansión en economía europea

Montenegro realizó estas declaraciones en una comparecencia de prensa en Lisboa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras una reunión que duró cerca de una hora y media en la que analizaron, según dijeron, cuestiones comerciales y diplomáticas.

"Quiero en esta oportunidad, querido presidente, decirle que estamos muy empeñados, y sé que es recíproco, en profundizar con todo lo que tiene que ver con la implementación y entrada en vigor, aunque todavía provisional, del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur", dijo Montenegro, quien aseguró que Portugal ha sido "un defensor intransigente" de este pacto.

Este acuerdo, añadió el primer ministro, marca "el momento a partir del cual Brasil se puede proyectar de forma más objetiva y más profunda en la economía europea, y Portugal será un socio en ese camino de la economía brasileña".

Por otro lado, mostró a su país como "un motor para profundizar las relaciones en el sentido contrario", por las empresas y productos portugueses y europeos que operan en el mercado brasileño.

Sobre las reformas que su Gobierno de centroderecha ha impulsado a la Ley de Extranjería, ya promulgada, y de Nacionalidad, pendiente de la valoración presidencial, que han llevado a la restricción de la entrada de migrantes en Portugal y que han afectado especialmente a los brasileños por ser la mayor comunidad extranjera en el país, Montenegro aseguró que lo ha hecho para "valorizar a las personas".

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"Lo que hemos hecho en estos últimos dos años, con el objetivo de tener mecanismos más regulados de los flujos migratorios, ha sido con el objetivo de valorizar las personas, de valorizar su dignidad y la capacidad humanista con la que Portugal recibe a quienes vienen para trabajar y para tener bienestar en Portugal", defendió.

Según sus datos, en estos dos años de gestión se han regularizado más de 235.000 inmigrantes brasileños en Portugal que antes no tenían un documento válido, frente a 5.000 solicitudes denegadas.

Aseguró que la comunidad brasileña en Portugal, que supera el medio millón de personas, ha tenido una integración social y económica "absolutamente impecable", y restó importancia a algún "foco de perturbación" puntual.

Por otro lado, Lula da Silva reiteró que los brasileños son un "pueblo trabajador" y destacó su valor en las empresas para las que trabajan.

"Tengo la certeza de que la historia nos ha preparado una bella sorpresa, que es que Portugal y Brasil viven su mejor momento de relación", dijo el presidente latinoamericano, que recalcó que a Portugal han acudido brasileño de clase media que han comprado vivienda y trabajadores formados.

"Si hay un pueblo trabajador, es el pueblo brasileño. Si hay un pueblo al que le gusta trabajar y que aprende con mucha facilidad a hacer cosas, puedes tener la certeza de que es el pueblo brasileño. Esa afirmación la oigo desde hace años", recalcó Lula da Silva.