Presidenta de CEAPI defiende el papel "estratégico" de Latinoamérica en la economía global

"La retirada de un grupo de máximo cinco empresas españolas por motivos de estrategia de sus empresas, en particular de algunos países de América Latina, ha causado ruido y han salido titulares de que 'España se retira de América Latina'", comenzó a ilustrar Vilanova, sin dar nombres, pero en un contexto en que empresas como Telefónica o Iberdrola han realizado fuertes desinversiones en el continente.

La presidenta de CEAPI presentó en la Casa de América de Madrid el Barómetro Empresarial Iberoamericano con el que quiere mostrar justo lo contrario: "demostró que por cada empresa española que se va, entran cuatro empresas nuevas. La realidad demuestra que la inversión se ha multiplicado por tres en los últimos 15 años".

Vilanova alertó de que ciertos titulares “no reflejan la realidad” y defendió la necesidad de basar el análisis en datos, tras lo que enmarcó los informes del barómetro en lo que denominó “estudios con causa”, orientados a poner el foco en la situación real de las economías iberoamericanas y corregir percepciones "erróneas".

Además, destacó que España se ha consolidado como el principal destino en Europa para estas inversiones y como un "país trampolín" desde el que las compañías se expanden a otros mercados, tanto europeos como globales.

Vilanova, asimismo, apuntó a una creciente integración económica bidireccional, en la que no solo América Latina utiliza España como base, sino que también otros países europeos eligen el mercado español como puerta de entrada hacia la región latinoamericana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la coautora del barómetro Isabel Álvarez anunció la creación de un nuevo "monitor empresarial" para América Latina como "herramienta estratégica" que permita orientar la toma de decisiones y anticipar la evolución económica y empresarial de la región.

Durante la presentación del informe al que también asistió el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, Álvarez subrayó la importancia de trasladar el conocimiento académico al ámbito empresarial mediante "análisis cuantitativos basados en datos actualizados y comparables a nivel internacional".

La catedrática resaltó el peso "creciente" de las inversiones entre países iberoamericanos y el papel de España como plataforma estratégica.

En este sentido, recordó que España es el principal receptor en Europa de inversión latinoamericana y que la región concentra alrededor del 40 % de la inversión española, que a su vez supone el 11 % de todas las inversiones que recibe América Latina.

“Las empresas latinoamericanas utilizan España como puerta de entrada a Europa, mientras que desde España también se refuerzan los vínculos hacia América Latina”, concluyó Álvarez, quien consideró que esta dinámica respalda la consolidación del espacio empresarial iberoamericano.

En la presentación del barómetro, tanto Álvarez como Vilanova coincidieron en la necesidad de actualizar el lenguaje económico para reflejar mejor la realidad empresarial iberoamericana, con la propuesta de incorporar el término "multiberoamericano/na".

El nuevo concepto quiere definir a aquellas empresas con origen o fuerte presencia en América Latina que desarrollan una actividad coordinada en varios países del espacio iberoamericano. A su juicio, este término refleja mejor la realidad actual que el de "multilatinas" o "multinacionales".