Rusia abre un tercer procedimiento para congelar los activos de Chubais, exasesor de Putin

Según la agencia TASS, que cita este martes un documento recibido por la dependencia, se trata de la ejecución de una sentencia del Tribunal de Arbitraje de Moscú.

La corte falló parcialmente a favor de la empresa Rusnano en su demanda contra Chubais y otros exejecutivos por daños y perjuicios por un monto aproximado de 3.900 millones de rublos (52,24 millones de dólares) y 20,45 millones de dólares, equivalentes a más de 5.500 millones de rublos al tipo de cambio actual.

En base a estos documentos, el 14 de abril se inició el procedimiento de ejecución, el tercero contra Chubais, según TASS.

En abril pasado, la Justicia rusa inmovilizó activos de Chubais por un valor de 5.600 millones de rublos (66,3 millones de dólares) para cubrir los daños ocasionados a Rosnano por la ejecución fallida del proyecto Plastic Logic, una tableta flexible para su uso en las escuelas rusas que jamás fue creada.

En diciembre, el Tribunal de Arbitraje de Moscú inmovilizó más activos, por un valor de 11.900 millones de rublos (152,6 millones de dólares), para resarcir las pérdidas provocadas por el proyecto Crocus promovido por Chubais y otros directivos de la empresa, que suponía la creación de una memoria RAM magnetorresistiva en Rusia.

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Chubais dirigió Rosnano entre 2008 y 2020, y en 2011 vendió a Putin la idea de crear tabletas flexibles "capaces de sustituir todo del conjunto de libros de estudio de todas las disciplinas escolares".

A mediados de 2024, la Justicia rusa arrestó al director de la compañía Plastic Logic Borís Galkin, acusado de despilfarro por haber robado presuntamente más de 13.000 millones de rublos (154 millones de dólares) para crear la tableta flexible.

En septiembre de 2023 Putin cuestionó a funcionarios, empresarios y artistas rusos que abandonaron el país tras el comienzo de la guerra en Ucrania, incluyendo a Chubais, al señalar que lo mejor que pudo haber sucedido es que se hayan ido.

"Si una persona talentosa, que podría trabajar aquí, se marchó, seguramente perdimos algo. Pero por otro lado, diré sinceramente: quizás sea mejor que estén en otro país, a cuyos intereses quieren servir, a que estén fastidiando a millones de ciudadanos nuestros y promoviendo valores no tradicionales", señaló.

Putin vinculó la fuga de Chubais "a los procesos complejos que tienen lugar ahora en la empresa de nanotecnologías que encabezó durante largos años. Hay un enorme agujero financiero".

Según Putin, Chubáis se esconde actualmente en Israel, donde se habría cambiado incluso el nombre, después de que "su trabajo al frente de la gran compañía creada para el desarrollo de las nanotecnologías no cuajara desde el punto de vista económico".