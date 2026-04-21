Secretario de Energía evita especular sobre el precio de la gasolina tras crítica de Trump

"Desconozco el futuro de los precios de la energía. A menudo me limito a especular. Diría que, en cuanto a los precios de la gasolina, parece que alcanzaron su punto máximo hace aproximadamente una semana", declaró Wright en una audiencia ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado.

Sus declaraciones se producen un día después de que Trump asegurara que su secretario de Energía estaba "equivocado" al predecir que el precio del combustible en EE.UU., disparado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, podría no bajar de los 3 dólares por galón (3,785 litros) hasta el próximo año, después de que a principio de año bajara de los 2 dólares en promedio.

Al ser preguntado en la cadena CNN sobre cuándo podrían bajar los costes del combustible, afectados por bloqueo de la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, Wright declaró el pasado domingo: "No lo sé, podría suceder a finales de este año, o quizás no hasta el próximo, pero es probable que los precios hayan alcanzado su punto máximo".

"No, creo que se equivoca en eso. Totalmente equivocado", replicó Trump en una breve entrevista telefónica al medio estadounidense The Hill.

El presidente insistió en que los costes de la energía caerían "tan pronto como esto termine", en referencia a la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán.

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Wright también señaló que los precios se mantienen por debajo del máximo promedio de 5,02 dólares por galón alcanzado en junio de 2022 por la guerra de Ucrania.

No obstante, desde el comienzo de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, los costes han aumentado hasta llegar a superar los 4 dólares, de acuerdo con registros de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés).

El galón de gasolina regular sin plomo en EE.UU. rondaba los 2,90 dólares como promedio el pasado 1 de febrero, según la aplicación de rastreo de precios de combustible Gasbuddy.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pronosticó la semana pasada que el precio de la gasolina en EE.UU. bajará hasta los 3 dólares el próximo verano.