Stiell pide acelerar la transición climática ante el encarecimiento de los combustibles

Durante la apertura del Diálogo sobre el Clima de Petersberg, Stiell ha señalado que la reciente guerra en Oriente Medio consolidará unos precios "mucho más altos" de los combustibles fósiles durante meses o incluso o años, lo que supone "un golpe directo a todas las naciones y a miles de millones de hogares".

Frente a este escenario, ha subrayado que "la cooperación climática es la clave" para hacer frente tanto al calentamiento global como al "caos" de los costes energéticos, y ha defendido que las energías limpias "ofrecen seguridad y asequibilidad", devolviendo soberanía a los países.

"La necesidad de acelerar la acción humana nunca ha sido tan clara", ha afirmado Stiell, quien ha puesto en valor el papel de las negociaciones internacionales, que han permitido avances como el primer balance global de la COP28, aunque ha insistido en que es el momento de pasar a la acción.

"Debemos convertilas (las negociaciones) en proyectos sobre el terreno", ha señalado, apostando por traducir los objetivos globales en medidas concretas y evaluables.

En este sentido, ha destacado la importancia de reforzar la llamada Agenda de Acción climática para movilizar inversiones y acelerar cambios en sectores clave, y ha asegurado que la transición hacia energías limpias es ya "irreversible".

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Entre las áreas prioritarias de actuación, Stiell ha citado la modernización de las redes eléctricas, clave para acelerar el despliegue de energías limpias y reducir la dependencia de los combustibles fósiles; así como la reducción de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero "extremadamente potente" cuya disminución antes de 2030 tendría un impacto significativo en la contención del calentamiento global.

Asimismo, ha subrayado la importancia de los sistemas de alerta temprana, que "salvan vidas a gran escala", y de avanzar hacia ciudades más sostenibles y resilientes y hacia sistemas alimentarios capaces de garantizar alimentos asequibles y reducir emisiones.

"(El Acuerdo de) París está funcionando, y juntos haremos que avance más rápido y más lejos", ha concluido Stiell, que ha instado a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para cumplir los compromisos climáticos.