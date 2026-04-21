TEDH falla parcialmente a favor de 7 venezolanos por violaciones en Curazao (Países Bajos)

En concreto, los magistrados del Tribunal de Estrasburgo (Francia) estimaron por unanimidad que se infringieron los artículos 4 y 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos al privar a los denunciantes de acceder a asesoramiento legal durante su primera semana de detención.

También se violó el artículo 3, relativo a la prohibición de la tortura o de tratos degradantes e inhumanos, en el caso de cuatro de los venezolanos.

Estos se vieron envueltos en un incidente en el que se usaron pelotas de goma -durante el traslado de los implicados de un centro de detención a otro-, algo que según el fallo no fue debidamente investigado por Países Bajos.

Tres de ellos, además, presentaron pruebas de que resultaron heridos por esas pelotas de goma o golpeados en la espalda durante ese intento de traslado, lo que supone una violación adicional del artículo 3.

Los demandantes son siete ciudadanos venezolanos nacidos entre 1974 y 2002, que fueron interceptados el 11 de abril de 2019 en las aguas territoriales de Curazao, cuando intentaban entrar en ese país.

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Fueron detenidos y conducidos a tierra por la guardia costera, tras lo cual se les notificaron las resoluciones por las que se les denegaba la entrada y se ordenaba su detención en espera de la expulsión, detalló el TEDH en un comunicado sobre el fallo.

Cuatro fueron recluidos en un centro de internamiento de inmigrantes y los otros tres en una prisión ordinaria cercana.

Todos ellos interpusieron recursos contra las resoluciones de expulsión y detención en abril de 2019, cuando obtuvieron asistencia jurídica, pero sus recursos fueron desestimados o declarados inadmisibles por las autoridades judiciales de Curazao.

Ese mismo mes, los detenidos iniciaron procesos legales para evitar ser devueltos a Venezuela.

En cuanto a los cargos desestimados por el TEDH en su fallo, en varios casos fue por motivos de procedimiento -al entender que no se habían agotado los recursos legales domésticos antes de acudir a Estrasburgo- o por no haber aportado suficientes pruebas.

Es el caso de uno de los cuatro implicados en el incidente con bolas de goma del traslado penitenciario, no demostró haber sufrido lesiones como sí lo hicieron los otros tres.

La corte europea dictaminó, en respuesta a las violaciones de derechos demostradas, que Países Bajos deberá pagar, en concepto de daños morales, 5.000 euros a cuatro de los demandantes y 1.625 a tres de ellos.