Ucrania finaliza la reparación del tramo del oleoducto Druzhba dañado por Rusia

Zelenski vinculó la reanudación del tránsito de petróleo por el oleoducto a que Hungría retire el veto a la emisión de deuda para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania aprobado por la Unión Europea (UE) en diciembre.

Bajo el Gobierno del primer ministro saliente, Viktor Orbán, Budapest dejó claro que bloquearía el crédito hasta que Ucrania volviera a poner en marcha el oleoducto por el que Hungría sigue recibiendo petróleo ruso.

"El oleoducto puede reanudar sus operaciones", dijo Zelenski en un mensaje publicado en X.

"Conectamos esto con el desbloqueo del paquete europeo de apoyo para Ucrania", agregó el presidente ucraniano, que dijo que también espera avances en el proceso de negociaciones de adhesión con la UE y que se apruebe un nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia.

Zelenski no especificó si Ucrania supedita la puesta en marcha del oleoducto Druzhba a que la UE empiece a enviar a Kiev el dinero del préstamo que ha vetado hasta ahora Orbán.

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El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, emplazó en la víspera a Zelenski a "cumplir su promesa" de poner en marcha cuanto antes el oleoducto y afirmó que Budapest no hará "ninguna concesión" en este sentido.

Magyar, que derrotó a Orbán en las elecciones del 12 de abril, advirtió a Zelenski de que no aceptará ningún "chantaje" con el oleoducto.

La responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo este martes que espera este mismo miércoles "decisiones positivas" sobre el crédito a Ucrania, que necesita de este dinero para pagar sueldos públicos y pensiones y seguir financiando su esfuerzo de guerra.

Zelenski se resistió durante semanas a volver a poner en marcha el oleoducto Druzhba y sólo dio su brazo a torcer después de que se lo pidiera en repetidas ocasiones la UE.