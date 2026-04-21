Un mes de detención para dos soldados israelíes que destrozaron un Cristo en el Líbano

En un comunicado, el Ejército informa este martes de que ha concluido una investigación sobre el destrozo de la estatua, ocurrido el pasado domingo, cuando un soldado israelí golpeó la cara de Jesús crucificado, cuya figura había sido descolgada del mástil y se encontraba invertida en el suelo fuera de la iglesia de Debel.

"La investigación determinó que la conducta del soldado se desvió completamente de las órdenes y los valores de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", dice la nota.

Y añade que las FDI "expresan su profundo pesar por el incidente" y que han estado colaborando con la comunidad local para reponer la estatua.

Respecto a los seis soldados que presenciaron el destrozo, indica que se les convocó a una reunión y que "que se determinarán las medidas adicionales a nivel de mando".

Según el comunicado, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, "condenó el incidente y declaró que constituye una conducta inaceptable y una falta moral, que excede con creces cualquier estándar aceptable y contradice los valores de las FDI y la conducta esperada de sus tropas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó este lunes "en los términos más enérgicos" el destrozo, que ocurre dentro de la invasión militar israelí del sur del Líbano, donde han muerto más de 2.000 personas desde el 2 de marzo, según las autoridades libanesas.