Una delegación diplomática de Austria visita Venezuela para abordar agenda de cooperación

"En nombre del Gobierno bolivariano, hemos tenido el honor de recibir a una delegación austriaca en visita oficial", dijo en redes sociales.

El grupo lo encabeza el embajador austriaco en Colombia, Gerold Vollmer, concurrente en Venezuela y otros países de la región, y está integrado por la primera secretaria y la consejera comercial de la legación en Bogotá, Marjeta Katarina Jernej y Christina Stieber, respectivamente, señaló Gil.

Indicó que conversaron sobre el estado de sus relaciones y las "áreas de cooperación económica y productiva", sin especificarlas.

"Coincidimos en la importancia de enfocarnos en avanzar hacia una agenda de trabajo basada en la colaboración productiva y en el beneficio mutuo para nuestros pueblos", agregó el canciller, sin dar más detalles.

Según la Cancillería venezolana, la relación con Austria, establecida formalmente en 1947, se basa "en la cooperación económica, energética y cultural".

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Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 enero por parte de Estados Unidos, el Gobierno venezolano, a cargo desde entonces de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, abrió "un nuevo capítulo de la vida política nacional" y de sus relaciones internacionales, según la propia mandataria, entre las que destacan las recientemente reanudadas con Washington.

Luego de los ataques estadounidenses en suelo venezolano, el Gobierno austriaco estableció un equipo de crisis para ayudar a salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos en el país latinoamericano.

Entonces, la exministra de Energía y jefa del opositor y ecologista partido Los Verdes, Leonore Gewessler, condenó el ataque contra Venezuela ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Gewessler, el ataque no debe quedar impune y "es una señal inequívoca" para que Europa defienda "la unidad, la fuerza y ​​la defensa del derecho internacional".