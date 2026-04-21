Unas 100.000 personas participaron en las celebraciones de la Copa en San Sebastián

A estos datos de asistencia ofrecidos este martes, se suman los aproximadamente 45.000 aficionados que siguieron el sábado por la noche la final disputada en Sevilla frente al Atlético de Madrid, en la 'fan zone' montada en los jardines de Alderdi Eder -aledaños al Ayuntamiento- con dos pantallas gigantes en la fachada consistorial.

El alcalde donostiarra, Jon Insausti, dio estas cifras de participación en la rueda de prensa ofrecida este martes en el consistorio tras la Junta de Gobierno Local, en la que subrayó que "todo salió redondo, a la perfección", pues los distintos eventos discurrieron "con total normalidad y seguridad".

Lo vivido en San Sebastián "ha sido inigualable", remarcó el regidor donostiarra, que aseguró que "nunca antes" se habían celebrado en la capital guipuzcoana unos eventos de esta envergadura.

Insausti reconoció, además, "la ejemplaridad" mostrada por la afición 'txuri urdin' en el desarrollo de todos los eventos, que han puesto de manifiesto "la autenticidad" a la hora de mostrar "la emoción compartida".

Lo vivido durante el fin de semana y el lunes en San Sebastián "habla de una identidad propia, de la comunidad, de un equipo y de una ciudad que sabe celebrar los retos colectivos", declaró el alcalde, para quien esto demuestra su "capacidad para unirse y avanzar".