Zelenski ofrece a Kast un acuerdo en materia de seguridad por diez años

"Hemos hablado con detalle de todas las áreas posibles para profundizar la cooperación bilateral entre nuestros países. Ucrania ya tiene acuerdos de seguridad por diez años con tres países de Oriente Medio, y estamos preparados para una alianza similar con Chile", tras mantener escribió Zelenski en X tras mantener hoy su primera conversación telefónica con Kast.

El presidente ucraniano agregó que también habló con Kast de las oportunidades de colaborar con Chile en materia de metalurgia, agricultura y exploración de minerales, sectores que tienen importancia en las economías de ambos países.

Zelenski también felicitó a Kast por su llegada a la presidencia de Chile y le agradeció por su apoyo a Ucrania y por haber unido el Estado chileno a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos que han quedado en manos de Rusia tras la ocupación de territorio ucraniano.

"En mayo habrá una cumbre dedicada a nuestros niños, y contamos con la participación de Chile", remachó Zelenski.

Chile ya fue con el antecesor del conservador Kast, el progresista Gabriel Boric, uno de los países de Sudamérica que mejores relaciones mantuvieron con Ucrania en el contexto de la guerra provocada por la invasión rusa de 2022.