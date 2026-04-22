Aagesen subraya la vulnerabilidad por los combustibles fósiles en foro climático en Berlín

En un contexto "muy complicado geopolíticamente" ante el trasfondo de la crisis energética por la guerra en Oriente Medio, la ministra explicó que ha trasladado a los participantes el ejemplo de España, menos expuesta gracias a las energías renovables, lo que deriva en precios de la electricidad más asequibles.

La ministra aludió también a las reservas de queroseno, en una jornada en la que la Comisión Europea (CE) propuso que los países de la UE podrían compartir este combustible, ante la carestía generada por la guerra y señaló que la situación de España a corto plazo "es muy positiva".

El país ibérico cuenta con ocho refinerías que operan para maximizar la generación, aun cuando solo importa el 20 % del consumo, resaltó Aagesen, que afirmó también que todavía no ha llegado el momento de liberar más reservas de petróleo, pues "aún queda tiempo por delante" del plazo de 90 días disponible.

En el foro, en el que se dan cita todos los años delegaciones estatales y representantes de organizaciones internacionales para abordar los preparativos de la próxima conferencia del clima -en este caso la COP31 de Antalya- intervino también el canciller alemán, Friedrich Merz.

El político conservador insistió en que la acción contra el cambio climático debe ir siempre de la mano de la industria y tener en cuenta la competitividad económica, pues de lo contrario no podrá mantener el apoyo de la población.

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"La protección del clima no debe poner en peligro la base industrial en Alemania y en otros países", dijo y advirtió de que "la desindustrialización no será aceptada por la gente y acabará si no por obstaculizar la innovación".

El ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, señaló también al sector privado como "actor fundamental" en la lucha contra el cambio climático, ya que la descarbonización industrial puede reforzar la competitividad, la seguridad energética y la resiliencia económica, lo que supone "una enorme oportunidad".

También el primer ministro australiano, Anthony Albanese, que intervino por videoconferencia, llamó "a afrontar el desafío ambiental del cambio climático aprovechando al mismo tiempo las oportunidades económicas de la energía limpia".

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se mostró por su parte confiado en que los gobiernos responderán de manera decidida a la actual crisis de combustibles fósiles, como respondieron a las del petróleo en 1973 y 1979 y a la del gas en 2022.

Recordó que, tras la crisis de los años 70 "hubo una gran respuesta estratégica en el ámbito energético", por la que se maximizó la eficiencia, reduciéndose por ejemplo a la mitad el consumo de gasolina de un coche promedio, mientras el petróleo ha pasado de representar aproximadamente un tercio de la generación eléctrica al 2 % hoy en día.

"Por ello, espero que haya una respuesta similar en todos los sectores: la industria automotriz, el sector eléctrico y la industria en general", dijo y señaló que es tarea de los gobiernos "diseñar políticas energéticas que mantengan la competitividad de las industrias actuales y preparen el camino para las del futuro".