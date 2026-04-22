AIE confía en que habrá respuesta similar a la crisis de fósiles actual como en años 1970

Durante el segmento de alto nivel del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg, Birol reiteró que se está "enfrentando la mayor crisis energética de la historia" por la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra Irán y que se amplió a los países del golfo Pérsico y derivó en el bloqueo de Ormuz, por el que pasaba una cuarta parte del crudo mundial antes del conflicto.

El economista y experto en energía turco recordó que ha habido tres crisis anteriores en los últimos 50 años: las crisis del petróleo de 1973 y 1979 y, hace cuatro años, la crisis del gas natural por la guerra de Rusia contra Ucrania.

"La cantidad de petróleo y gas que hemos perdido en esta guerra es mucho mayor que la de las tres crisis anteriores juntas. Además, estamos perdiendo materias primas vitales: productos petroquímicos, fertilizantes, helio, azufre, y, en conjunto, es un problema muy grave", subrayó Birol.

Sin embargo, el director ejecutivo de la AIE también recordó que, tras la crisis del petróleo de los años 70 "hubo una gran respuesta estratégica en el ámbito energético".

Por ejemplo, dijo, antes de la crisis, un coche promedio necesitaba unos 20 litros de gasolina para recorrer 100 kilómetros y como respuesta, la industria automovilística cambió rápidamente y ese consumo se redujo a 10 litros.

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"La eficiencia pasó a ser central", subrayó.

También dijo que en Brasil el éxito de la bioenergía "es hijo de aquellas crisis" y por otra parte alrededor del 40 % de las centrales nucleares actuales se construyeron entonces.

Asimismo, añadió, se vio un cambio importante en la mezcla energética, ya que antes de la crisis, el petróleo representaba aproximadamente un tercio de la generación eléctrica, mientras que hoy en día es solo alrededor del 2 %.

"¿Por qué digo esto? Porque creo que habrá una respuesta similar a la crisis actual en el ámbito energético", afirmó Birol.

"Y hoy estamos en mejor situación que hace 50 años, porque contamos con muchas tecnologías disponibles y rentables", aseguró.

Indicó que, según el último informe de la AIE, el año pasado, del total de nuevas centrales eléctricas instaladas en el mundo, el 75 % correspondió a energías renovables y el 25 % a carbón, petróleo, gas y nuclear juntos.

Además, las instalaciones de baterías aumentaron un 40 % en un solo año y la generación nuclear alcanzó un máximo histórico.

Las ventas de coches eléctricos crecieron significativamente, dado que solo en el sudeste asiático aumentaron un 100 %, destacó.

"Por ello, espero que haya una respuesta similar en todos los sectores: la industria automotriz, el sector eléctrico y la industria en general" en esta ocasión, confió.

"Ahora corresponde a los gobiernos diseñar políticas energéticas que mantengan la competitividad de las industrias actuales y preparen el camino para las industrias del futuro. Es una gran oportunidad", manifestó Birol.

El director ejecutivo de la AIE señaló también en este contexto que la COP31, que se celebrará en noviembre en la ciudad turca de Antalya, "será clave para demostrar que esta es una oportunidad única para rediseñar el mapa energético mundial y reducir las emisiones".