Atenas desmiente que un buque griego atacado en Ormuz haya sido apresado por Irán

El buque, perteneciente a la naviera griega Technomar Shipping y que navega bajo bandera liberiana, fue atacado a tiros 15 millas náuticas al noreste de Omán.

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO), informó este miércoles que una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se acercó a un portacontenedores sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él, "lo que ha causado graves daños en el puente de mando", sin mencionar en su comunicado el nombre del buque.

Según el periódico 'Kathimerini', este ataque sería el producido contra el 'Epaminondas' que había zarpado del puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos, con destino a Mudra, India.

"Dos buques infractores, el 'MSC-FRANCESCA'- vinculado al régimen sionista- y el 'EPAMINODES', que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria", anunció unas horas después el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

"El buque no ha sido ni apresado ni incautado", dijo a EFE, por su parte, un portavoz del Ministerio de Marina Mercante de Grecia, quien añadió que los daños en el puente de mando del buque "son menores" y que ningún miembro de la tripulación, formada por ucranianos y filipinos, ha sido herido por el ataque.

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Otro buque llamado 'Euphoria' con bandera panameña y propiedad de una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, fue atacado esta mañana a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, según UKMTO.

Estos hechos se producen después de que Trump prorrogara indefinidamente el alto el fuego con Irán que expiraba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, lo que Teherán ha denunciado como una violación de la tregua y por ello ha rehusado a participar en otra ronda de negociaciones.ΕFE