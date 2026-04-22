Beneficios netos de América Móvil, del magnate Carlos Slim, suben 25 % en primer trimestre

La empresa registró un beneficio neto de 23.401 millones de pesos (unos 1.347 millones de dólares) de enero a marzo de este año, comparado con los 18.703 millones de pesos (1.076 millones de dólares) reportados en el mismo periodo de 2025.

"Nuestra utilidad operativa ascendió a 50.500 millones de pesos (unos 2.907 millones de dólares) y aumentó un 12,7 % en términos de pesos mexicanos, mientras que los costos integrales de financiamiento disminuyeron un 9,9 %, reflejando menores gastos netos por intereses", indicó la empresa en su reporte trimestral.

"En conjunto, estos factores dieron lugar a un incremento del 25,1 % en la utilidad (beneficio) neta, que alcanzó 23.401 millones de millones de pesos (unos 1.347 millones de dólares)", añadió.

El gigante de las telecomunicaciones señaló que "los ingresos del primer trimestre fueron un 2,1 % superiores" a los de hace un año en términos de pesos mexicanos, para alcanzar 236.840 millones de pesos (13.635 millones de dólares) en el primer trimestre de este año, en comparación con los 232.038 millones de pesos (13.358 millones de dólares) del mismo periodo de 2025.

En su reporte de resultados consolidados, América Móvil señaló que registraron un incremento del 0,6 % en los ingresos por servicios, de 7,4 % en los ingresos por equipos y de 107,9 % en otros ingresos.

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Las ganancias de América Móvil antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) "creció a casi el doble del ritmo de los ingresos, con un aumento de 3,8 %", es decir, se ubicaron en 94.504 millones de pesos (5.440 millones de dólares) en el trimestre, en comparación con los 91.048 millones de pesos (5.241 millones de dólares) de mismo periodo de 2025.

Las cifras antes mencionadas, apuntó el reporte, "reflejan la apreciación del peso mexicano frente a prácticamente todas las demás monedas de nuestra región de operaciones", al haber ganado 16,3 % frente al dólar estadounidense, 4,6 % frente al euro, 4,5 % frente al real brasileño y 2,5 % frente al peso colombiano respecto al mismo periodo de 2025.

Mientras que a tipos de cambio constantes, los ingresos crecieron un 6,1 %, impulsados por un aumento del 4,6 % en los ingresos por servicios y de 11,3 % en los ingresos por equipos, lo que derivó en una expansión de 8 % en el Ebitda.

El documento expuso que con un crecimiento anual de 6,4 %, en línea con el ritmo observado en los últimos trimestres, los ingresos por servicios móviles se mantuvieron resilientes, con un crecimiento de 7,3 % en los ingresos de postpago y de 5 % en los de prepago, estos últimos acelerándose trimestre a trimestre a lo largo del último año.

"El crecimiento de los ingresos por servicios móviles mostró una tendencia al alza en México y Colombia, impulsado por un fuerte incremento en los ingresos de prepago", indicó.

El conglomerado explicó que en la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios crecieron 1,7 % en el primer trimestre y "se observaron mejoras relevantes en Europa del Este, Centroamérica, Colombia, Perú y Ecuador".

En 2025, los beneficios netos de América Móvil crecieron un 261,6 %, hasta los 82.819 millones de pesos (4.767 millones de dólares).