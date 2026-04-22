Billboard honrará a cantantes latinas más destacadas en una gala que coronará a Rosalía

El evento, que transmitirá Telemundo, también reconocerá a la mexicanoestadounidense Becky G con el premio 'Impacto Global', a la mexicana Gloria Trevi con el de 'Trayectoria Artística' y a la puertorriqueña Ivy Queen con el de 'Pionera'.

Asimismo, la mexicana Joy, del dúo Jesse & Joy, recibirá el galardón de 'Espíritu de Cambio', la también mexicana Julieta Venegas el de 'Excelencia Artística', la española Lola Índigo el de 'Evolución', y la puertorriqueña Young Miko el de 'Artista Imparable'.

Entre tanto, la cantante y empresaria Chiquis, ganadora de tres premios Latin Grammy e ícono de la música regional mexicana, será la conductora del especial de dos horas, que se transmitirá el jueves por Telemundo y la aplicación Peacock a partir de las 21:00 horas del este de Estados Unidos (01:00 GMT del viernes).

Los organizadores prometen "electrizantes presentaciones, homenajes y momentos inolvidables" con personalidades como Natalia Lafourcade, Natti Natasha, David Bisbal, Villano Antillano, Carlota Vizmanos, Jessica Carrillo y Justina Machado.

Una hora antes habrá una alfombra rosa para resaltar el talento femenino, que ha sido crucial para el impulso de la música en español en Estados Unidos y a nivel internacional.

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La celebración busca resaltar el rol de las mujeres en medio del crecimiento récord de la música latina, que en Estados Unidos alcanzó en 2025 un nuevo máximo, con 1.000 millones de dólares en ingresos anuales a nivel mayorista, según informó la Asociación de la Industria de la Grabación de EE.UU. (RIAA) el 9 de abril.

Este logro, que marca el décimo año consecutivo de crecimiento y supera al comportamiento del mercado general de la música grabada, coloca a las canciones latinas como el origen del 8,8 % de los ingresos totales de la industria musical en Estados Unidos.

Billboard reconocerá a las ejecutivas del sector en la gala 'Women in music' el 29 de abril en Los Ángeles, donde la directora de la Sociedad de Compositores Estadounidenses (ASCAP), Elizabeth Matthews, encabeza la lista de homenajeadas, que incluye a la española Sandra García-Sanjuán, presidenta de Starlite Music Group.