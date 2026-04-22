Billy Howle: No puedes dejar de decir la verdad después del rodaje de 'Palestine 36'

"No hay otra manera de continuar más que defendiendo Palestina después del rodaje de una película como esta. No puedes dejar de decir la verdad después de haber vivido estas experiencias", aseguró el actor de 'On Chesil Beach' (2017) en rueda de prensa.

Howle será el representante en Donostia de 'Palestine 36', cuya directora, Annemarie Jacir, recibió el premio especial del certamen en 2019 y a la que en esta ocasión le ha resultado imposible desplazarse para hablar de un filme que logró rodar tras ocho años de vicisitudes.

Jacir contó para ello con un reparto coral del que forman parte, entre otros, Hiam Abbas, Jeremy Irons y Robert Aramayo, reciente Bafta al mejor actor por 'I swear', además de Billy Howle en el papel de Thomas Hopkins, un funcionario del protectorado británico "que representa el bagaje colonial pero con cierta conciencia".

El actor, de 36 años, explicó que, cuando le llegó el guion de la película, preseleccionada como candidata al Óscar Internacional 2026, apenas conocía los hechos acaecidos entre 1936 y 1939 en la Palestina administrada por el Reino Unido, a la que ya empezaban a llegar en gran número judíos que escapaban de Europa, que se establecían en tierras requisadas a familias palestinas.

"La película puede servir para ver claramente la causalidad entre los hechos del año 36 y lo que está ocurriendo a día de hoy en la Franja de Gaza", afirmó el intérprete británico, que contó cómo el ataque terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre de 2023 alteró el rodaje, pero no así el empeño de la directora por continuar con el proyecto.

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La filmación continuó en Jordania, señaló Howle, quien para entonces ya había visitado Nazaret, Jaffa, Belén y Jerusalén en un viaje que le permitió ver que todo aquello que hasta ese momento para él había sido "algo abstracto" se transformaba en "cruelmente real".

La película, estrenada en septiembre en el Festival de Toronto, ha pasado por más de una decena de festivales internacionales. El actor dijo que no estaban muy seguros de la recepción que iba en algunos foros, pero que la sensación tras las presentaciones es que existía "mucha curiosidad intelectual, pero también mucha carga emocional".