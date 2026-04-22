Bruselas receta más electricidad tras gastar 24.000 millones en combustible por la guerra

"Hemos hecho mucho, pero aún tenemos que acelerar más y desarrollar un escudo", dijo este miércoles en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

A su lado, el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, recordó que la UE gastó 375.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles en 2024 y llamó a tomar acciones a medio plazo, porque la crisis persistirá aunque se reabra mañana el estrecho de Ormuz.

"Aunque desapareciera mañana, probablemente harían falta aún dos años, quizá más, para reconstruir la producción y el transporte de gas. Los precios del gas natural licuado no se estabilizarán en los dos próximos años", aseguró.

En el caso del petróleo, se espera que la producción y el transporte se reajuste "mucho más rápido", en cuestión de "semanas", lo que en conjunto indica que "incluso en el mejor de los escenarios, la situación es mala".

"Estamos enormemente decididos a poner en marcha políticas que no sólo aborden la crisis actual, sino también las futuras", dijo Jørgensen al presentar la comunicación "Accelerate EU", que propone exprimir la normativa comunitaria vigente.

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Bruselas no ha presentado recomendaciones concretas a los países y ciudadanos para reducir la demanda energética, como se esperaba, y aplaza la iniciativa al 13 de mayo, cuando los ministros de Energía mantendrán una reunión informal en Chipre.

Será entonces cuando la Comisión proponga "un catálogo de medidas replicables para generar ahorro energético y mejoras de eficiencia del sistema, así como medidas para sustituir los combustibles fósiles por energía limpia autóctona", señala el documento "Accelerate EU".

El aplazamiento se produce tras un cierto revuelo generado después de que en borradores previos filtrados a la prensa apareciera que la recomendación de instaurar un día semanal de teletrabajo, que algunos medios entendieron erróneamente como una imposición comunitaria de un 20 % de trabajo a distancia.

La Comisión tampoco asume la propuesta de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria para recomendar que se instaure un impuesto a los "beneficios caídos del cielo" de las grandes empresas energéticas durante la crisis.

Las propuestas presentadas este miércoles se dividen en dos bloques, uno de posibilidades inmediatas y otras a medio plazo, grupo este último en el que la Comisión sí avanza que se plantea ajustes normativos.

Pero en lo inmediato, prevalece la tesis de que 2026 no es 2022, ni por la gravedad de la crisis energética para la UE ni por las medidas que se puedan adoptar, pues en los cuatro últimos años los Veintisiete ya han diversificado sus proveedores de gas y acelerado el despliegue de renovables.

El 63 % de la electricidad de la UE era doméstica y renovable o nuclear en 2022 y el dato supera ahora el 70 %, lo que "explica por qué esta crisis no se ha trasladado, al menos hasta ahora, a la electricidad", indican desde la Comisión.

El barril de Brent se ha encarecido aproximadamente un 30 % y el gas en torno a un 22 %, a lo que se suma una gran volatilidad, y en Bruselas existe preocupación por el conflicto en el golfo Pérsico.

El nivel de estrés y de reacción es limitado comparado con la crisis de precios desatada cuando Rusia invadió Ucrania. Entonces, el mercado TTF de gas Ámsterdam llegó a marcar precios de 240 euros el megavatio hora, y ahora ronda los 39 euros.

Con todo, Bruselas urge a las capitales a iniciar cuanto antes el llenado de las reservas de gas para el próximo invierno.

Otras medidas que sugiere el Ejecutivo son proteger a los consumidores vulnerables frente a la volatilidad, incluida la industria, con ayudas directas a la renta, bonos energéticos y reducción de los impuestos especiales a la electricidad.

En las próximas semanas, la Comisión también presentará propuestas legislativas sobre cargos de red y fiscalidad, "garantizando, entre otras cosas, que la electricidad tribute menos que los combustibles fósiles".

Bruselas también trabaja en un marco temporal de ayudas de Estado con más flexibilidad y medidas de emergencia para que los Gobiernos puedan apoyar a los sectores más expuestos.

Antes del verano, la Comisión también presentará un plan de acción de electrificación, que incluirá medidas para eliminar barreras en los sectores de la industria, el transporte y los edificios, y organizará una Cumbre de Inversión en Energía Limpia para acelerar la financiación privada.