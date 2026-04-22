Canadá dice que EE.UU. no dicta los términos de sus negociaciones comerciales

"No es un caso de simplemente aceptar una lista de demandas. Estados Unidos no dicta la negociación. Tenemos una negociación y podemos alcanzar un resultado satisfactorio para ambos (países)", declaró Carney a los medios de comunicación en Ottawa.

El primer ministro canadiense añadió que sabe que Washington considera algunos aspectos de la relación comercial con Canadá como "irritantes" o problemáticos.

"Nosotros también tenemos algunos por nuestra parte", añadió.

Las declaraciones de Carney se producen después de que la radiotelevisión pública canadiense en francés, Radio-Canada, revelara este miércoles que la Administración de Donald Trump ha exigido a Ottawa una "cuota de entrada" para el reinicio de las negociaciones que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió unilateralmente en octubre de 2025.

Según Radio-Canada, EE.UU. ha solicitado concesiones antes de que se reúnan los negociadores.

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Una fuente de la Administración de Trump ha sugerido las concesiones como un gesto de buena voluntad para ganar la atención del presidente estadounidense, que en estos momentos está envuelto en varios graves conflictos internacionales.

Pero Ottawa ha rechazado esa idea al considerar que en dos ocasiones ya ha realizado importantes concesiones, como la eliminación de una parte sustancial de los aranceles de represalia, sin obtener nada a cambio.

El martes, Carney anunció la creación de un consejo asesor para navegar sus relaciones económicas con EE.UU., su principal socio comercial y al que se dirige el 75 % de las exportaciones canadienses.

Carney declaró que "este comité asesor asegura que el Gobierno está obteniendo el mejor asesoramiento y las perspectivas más amplias para impulsar los intereses económicos de Canadá" ante el estancamiento de las negociaciones con Washington.

Además, Canadá, Estados Unidos y México están en proceso de revisión del T-MEC, un acuerdo trilateral que ha sido clave para la economía canadiense desde hace más de 30 años, pero que ahora está en peligro por la posición de Trump, que está contemplando romper el tratado y firmar acuerdos bilaterales con sus vecinos.