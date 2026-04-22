Casi la mitad de los niños en EE.UU. respira aire insalubre, según informe

El análisis anual sobre la calidad del aire evaluó los niveles de ozono en el suelo, los picos de contaminación por partículas a corto plazo y la contaminación por partículas en 2025 en cada condado.

El informe concluyó que 33,5 millones de niños, es decir, el 46 % de los menores de 18 años, viven en zonas que obtuvieron calificaciones negativas en al menos una medida de calidad del aire, mientras que más de 7 millones de niños, o sea el 10 %, viven en comunidades que fallaron en las tres medidas evaluadas.

A nivel general, 152 millones de personas, o el 44 % de la población, viven en condados con niveles insalubres de ozono o contaminación por partículas, según el informe. De ellos, 32,9 millones residen en áreas que reprobaron en los tres indicadores.

"Durante décadas, las personas en Estados Unidos han respirado un aire más limpio gracias a la 'Ley de Aire Limpio'. Lamentablemente, ese progreso está ahora en riesgo debido al calor extremo y los incendios forestales, impulsados por el cambio climático, así como a cambios en las políticas que están empeorando el problema", dijo en un comunicado el presidente y director ejecutivo de la Asociación Estadounidense del Pulmón, Harold Wimmer,

El informe destacó disparidades en la exposición según la raza o la edad. Una persona negra en Estados Unidos tiene más del doble de probabilidades que una persona blanca de vivir en una comunidad que reprueba en las tres medidas de contaminación, mientras que los hispanos tienen más del triple de probabilidades que las personas blancas de vivir en esas condiciones.

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Los niños fueron identificados como particularmente vulnerables a la contaminación del aire debido a que sus pulmones aún se están desarrollando, respiran más aire en relación con su tamaño corporal y están expuestos con mayor frecuencia al aire exterior.

En este sentido, el informe señaló que la exposición temprana puede provocar reducción del crecimiento pulmonar, nuevos casos de asma, mayor riesgo de enfermedades respiratorias y deterioro del desarrollo cognitivo.

Según la Asociación Estadounidense del Pulmón, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha reducido las regulaciones de aire limpio y eliminado datos relacionados con la salud de algunos análisis económicos, lo que podría aumentar la exposición a contaminantes nocivos.

La contaminación por ozono a nivel del suelo sigue siendo una preocupación importante, ya que más de 129 millones de personas, o el 38 % de la población, viven en condados que obtuvieron calificaciones reprobatorias por ozono.