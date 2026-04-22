Dos muertos tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio en Rusia

"Durante la retirada de los escombros en Sizran fueron hallados y retirados los cuerpos de dos personas", informó el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia.

Añadió que "según informaciones previas, no hay más personas sepultadas bajo el derrumbe".

Anteriormente, las autoridades rusas informaron que al menos once personas resultaron heridas tras el ataque, cifra que posteriormente elevaron a doce.

Tres de los heridos fueron hospitalizados y el resto recibió atención médica ambulatoria, según informó el gobernador local, Viacheslav Fedorischev, en MAX.

Cuatro personas, incluyendo a un menor de edad, fueron rescatados de los escombros del edificio. Las labores de limpieza de los restos de la construcción derrumbada continúan.

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Según el canal de Telegram Astra, el edificio de cuatro plantas dañadas estaba ubicado cerca de la refinería de Sizran, la tercera ciudad más grande de Samara.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ y el ruso Mash informaron de daños en otro edificio de nueve plantas tras el impacto de fragmentos de un dron que provocaron un incendio en el sexto piso.

Además, varios automóviles resultaron dañados.

El Ministerio de Defensa ruso informó este miércoles que las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 155 drones de ala fija" sobre doce regiones rusas y el mar Negro.

El gobernador de la región fronteriza Kursk, Alexandr Jinshtéin, denunció que durante el ataque nocturno un dron ucraniano cayó en el patio de un edificio de viviendas en el distrito central de la capital regional.

"Por suerte, el dron no detonó. Fueron evacuados en total 36 inquilinos, incluyendo 9 menores", escribió en su cuenta de MAX, al señalar que no hubo víctimas.

Según el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, sobre la región fueron derribados 40 drones ucranianos, sin que se reportaran víctimas o daños, mientras que en la ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusia, fueron derribados otros cinco.