El brent sube cerca de un 3,5 % y roza los 102 dólares tras la extensión del alto el fuego

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó un 3,48 % -o 3,43 dólares- hasta 101,91 dólares, al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto a la jornada anterior, cuando finalizó en 98,48 dólares.

El brent ganó terreno por tercer día consecutivo ante la preocupación de los inversores por el suministro, dado el bloqueo continuado del tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y la persistente incertidumbre de las negociaciones de paz entre Estados Unidos.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada dijo este miércoles que, sin un plazo claro para la reanudación de las conversaciones entre Washington y Teherán en Pakistán, los mercados continúan en un estado de incertidumbre.

"Esta leve tendencia alcista podría persistir hasta que las conversaciones cobren impulso nuevamente. Pero si las tensiones se recrudecen, podríamos ver movimientos mucho mayores. Mientras tanto, mientras el estrecho de Ormuz permanezca restringido, es probable que la prima de riesgo geopolítico se mantenga incorporada en los precios", agregó.